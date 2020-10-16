روبرت كوخ : 7334 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى ألمانيا

ووفقًا لبيان معهد "روبرت كوخ" للسيطرة على الأمراض فى ألمانيا، كانت ألمانيا سجلت، أمس الخميس، 6638 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما كان يمثل رقما قياسيًا جديدًا للإصابات فى ألمانيا منذ بداية الجائحة، إذ كانت أعلى إصابات الذروة الماضية 6300 إصابة فى أواخر مارس الماضى.
كما أشارت بيانات المعهد إلى توقعات بارتفاع عدد المرضى الذين يتلقون علاجًا مكثفًا، حيث وصل عددهم، أمس الخميس، إلى 655 مريضًا فى العناية المركزة، إضافة إلى 329 مريضًا يخضعون للتنفس الصناعى.
ويؤكد روبرت كوخ، أن ما لا يقل عن 348 ألفًا و 557 شخصًا أصيبوا بفيروس كورونا فى ألمانيا منذ بداية الجائحة، إضافة إلى وفاة 9734 شخصًا جراء الإصابة بالوباء.
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