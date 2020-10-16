روسيا تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ بدء الجائحة

أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الجمعة، تسجيل 232 حالة وفاة وأكثر من 15 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وقال مركز عمليات مكافحة فيروس كورونا في روسيا الاتحادية، إن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المسجلة في البلاد ارتفع إلى 1,369,313 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 23,723 حالة وفاة.
وأشار المركز إلى تسجيل 8485 حالة شفاء إضافية من المرض، ليرتفع عدد المتعافين من الجائحة في روسيا إلى 1,056,582 شخصًا.
وسجلت العاصمة الروسية موسكو 5049 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما بلغ عدد الإصابات الجديدة في مدينة سان بطرسبورج 647 حالة، وضواحي موسكو 448 حالة.
وتعد حصيلة اليوم هي أعلى حصيلة سجلتها البلاد منذ بدء الجائحة، حيث سجلت أمس الأول 14,231 حالة، وقبلها بيوم واحد سجلت 13,754 إصابة جديدة.
وكان مدير مركز "جامالي" لبحوث علم الأوبئة بوزارة الصحة الروسية ألكسندر جينسبورج، أعرب في وقت سابق عن أمله في أن يتم توفير ملايين الجرعات من لقاح "سبوتنيك- V" للتداول المدني بحلول نهاية نوفمبر أو أوائل ديسمبر 2020.
وقال جينسبورج: "نأمل أنه بحلول نهاية شهر نوفمبر - بداية شهر ديسمبر القادمين سيتم تسليم ملايين الجرعات من اللقاح للتداول المدني كل شهر".
وأضاف: "يمكن الافتراض أنه في غضون 10-12 شهرا سيكون من الممكن تطعيم عدد كافٍ من الروس لإنشاء مجموعة محمية من السكان".
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