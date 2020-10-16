دولة عربية تشهد ارتفاعا جنونيا في جرائم السرقة والقتل والانتحار وحوادث السير

ذكرت "الدولية للمعلومات"، في تقريرٍ لها بعنوان " جرائم السرقة والقتل والانتحار وحوادث السير" 2019 - 2020", أشارت فيه إلى أنه "لا تزال المؤشرات الأمنية من حوادث سرقة السيارات والسرقة وجرائم القتل تسجل ارتفاعًا كبيرًا فى لبنان خلال الأشهر الـ 9 الأولى من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2019 بينما تراجعت حالات الانتحار وحوادث السير".

وافاد التقرير بأنه صافي عدد السيارات المسروقة منذ بداية العام وحتى نهاية شهر سبتمبر 2020 بنسبة 129% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2019. وفي مقارنة بين شهري أيلول 2019- 2020 سجلت ارتفاعًا بنسبة 177%

كما ذكر ان حوادث السرقة سجل ارتفاعًا خلال الأشهر الـ 9 الأولى من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2020 بنسبة بلغت 53.2%. وفي المقارنة بين شهري سبتمبر 2019- 2020 حيث بلغت نسبة الارتفاع 93.8%.

كما ارتفع عدد القتلى خلال الأشهر الـ 9 الأولى من العام 2020 بنسبة 100% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2019. وفي مقارنة ما بين شهري سبتمبر 2019- 2020، حيث بلغ الارتفاع نسبة 62.5%.

وتراجعت حوادث الانتحار خلال الأشهر الـ 9 الأولى من العام 2020 مقارنة بالفترة ذاتها في العام 2019 بنسبة 18.8% وخلال شهري سبتمبر 2019- 2020 ارتفعت بنسبة 40%.

فيما تراجعت حوادث السير خلال الأشهر الـ 9 الأولى من العام 2020 مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2019 بنسبة 35.7% وتراجعت أعداد القتلى بنسبة 24.8% وأعداد الجرحى بنسبة35.5%.

وأفادت "الدولية للمعلومات"، بأنّ الأرقام المذكورة أعلاه هي استنادًا إلى أرقام المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اللبناني.