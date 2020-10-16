سبب مشاكل العالم.. السعودية تتهم إيران

أكد الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودية، أنه أينما توجد المشاكل في العالم تجد إيران.
وأفاد خلال ظهور افتراضي في مركز أبحاث أميركي بأن إيران تواصل زعزعة استقرار المنطقة بدعم الميليشيات والإرهابيين، مشيرا إلى أن أزمة اليمن بسبب ميليشيات الحوثي ودعم إيران لها.
وذكر وزير الخارجية ان جهود السلام يجب أن تركز على إعادة التفاوض بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وقال: في نهاية المطاف، الشيء الوحيد الذي يمكن أن يحقق سلاما دائما واستقرارا دائما هو اتفاق بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وكان قد انطلق أول أمس الأربعاء الحوار الاستراتيجي السعودي الأميركي في العاصمة واشنطن.
ويترأس الأمير فيصل بن فرحان، جلسات الحوار من جانب المملكة وعن الجانب الأميركي مايك بومبيو وزير خارجية الولايات المتحدة.
كما عبر عن تطلعه لتعزيز علاقاتنا مع واشنطن، وبحث تعزيز استقرار المنطقة، مشيرًا إلى أن قوى الإرهاب تواصل تهديد استقرار المنطقة.
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