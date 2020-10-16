وزير الخارجية السعودي: نامل في إيجاد طريق لحل النزاع مع قطر قريبًا

أعرب وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان بن عبد الله، عن أماله في أن يتم التوصل إلى اتفاق ينهي النزاع بين السعودية والإمارات والبحرين ومصر من جانب، وقطر من الجانب الآخر.

وقال الوزير خلال كلمته بمؤتمر افتراضي في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، إنه يأمل أنه قد يكون من الممكن قريبا حل النزاع الذي دفع المملكة والإمارات والبحرين ومصر إلى قطع العلاقات السياسية والتجارية وحركة النقل مع قطر في منتصف عام 2017، حسبما نقلت "رويترز".

وأضاف الوزير: "نأمل أن نتمكن من إيجاد طريق للمضي قدما لمعالجة المخاوف الأمنية المشروعة، التي دفعتنا إلى اتخاذ القرارات التي اتخذناها".

وأردف فيصل بن فرحان بن عبد الله: "أعتقد أن هناك طريقا لتحقيق ذلك ونأمل أن نتمكن من العثور عليه في المستقبل القريب نسبيا".

على جانب آخر أكد الوزير السعودي، ضرورة تركيز جهود السلام في الشرق الأوسط على إعادة إسرائيل والفلسطينيين إلى المفاوضات، في تعليق يعتقد أنه يشير إلى استبعاد تطبيع بلاده للعلاقات مع تل أبيب قريبا.