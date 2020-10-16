إعلامية: الكويت ستسلم مصر 37 إخوانيا هاربا

كشفت الإعلامية الكويتية عائشة الرشيد، أن الجهات الأمنية في الكويت ستسلم 37 مصريا لبلادهم ينتمون لجماعة الإخوان الإرهابية كانوا قد فروا إلى الكويت أثناء فترة حكم الرئيس الأسبق المعزول الراحل مرسي وجماعة الإخوان الإرهابية .

وأوضحت عائشة الرشيد؛ لـ دوت الخليج، أن الثلاثة عناصر الإخوانية الذين تم تسليمهم مؤخرًا لمصر بتهمة التحريض على الفوضى والدعوة إلى التظاهر تم وفق الاتفاقية الأمنية المشتركة بين البلدين بتسليم وتبادل المجرمين.

وأكدت" الإعلامية الكويتية"؛ أن الكويت لن تسمح للإخوان سواء من مصر أو الكويت بالتطاول على مصر وجيشها وشعبها وستقف بالمرصاد لشياطين الإخوان الذين يطلقون تغريداتهم السامة عبر مواقع التواصل الاجتماعي من على أرض الكويت.

واستنكرت عائشة الرشيد، ما دأب عليه جماعة الإخوان الإرهابية المحظورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والأبواق الإعلامية في تركيا مثل معتز مطر والذباب الإلكتروني بسب وشتم الكويت والتطاول على أميرها الشيخ نواف الأحمد بعد تسليم العناصر الإخوانية الإرهابية لمصر.

وأكدت الرشيد، أن العلاقات المصرية الكويتية علاقات راسخة متجذرة علاقة نسب ودم لن تتأثر بالأكاذيب التى يختلقها جماعة الإخوان الإرهابية.

ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية عن مصادر رفيعة لم تسمها أن جهاز أمن الدولة في الكويت سلَّم مؤخرًا 3 مقيمين مصريين إلى "إنتربول" بلادهم بتهمة التحريض على الفوضى والدعوة إلى التظاهر.

وقالت الصحيفة إن هؤلاء المتهمين أطلقوا حملة مكثفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا لتحريض المصريين على الخروج عن النظام والتظاهر ضد حكومة بلادهم.

وأوضحت مصادر الصحيفة إلى أنه بعد اكتمال المعلومات تشكلت فرقة مباحث أمن دولة وألقت القبض عليهم في محافظة الفروانية، وبعد اكتمال التحقيقات جرى تسليمهم إلى الإنتربول المصري.

ونوهت المصادر بالتنسيق المكثف بين السلطات الأمنية الكويتية ونظيرتها المصرية في إطار الاتفاقيات المشتركة لتبادل المجرمين.