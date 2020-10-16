صحيفة عبرية تنشر اجتماعًا لناشطين سودانيين وإسرائيليين للتشجيع على التطبيع

كشفت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية، عن اجتماع عقد عبر الاتصال المرئي بين ناشطين سودانيين وإسرائيليين ناقشوا خلاله التطبيع بين البلدين والصعوبات التي تحول دون وقوع ذلك.

وقالت الصحيفة، إن ناشطين من السودان شاركوا أمس في منتدى عبر الانترنت مع ناشطين إسرائيليين لمناقشة العلاقات مع الدولة اليهودية، مشيرة إلى أن هؤلاء الناشطين خاطروا بإمكانية تعرضهم لمسائلة قانونية لمخالفتهم القوانين المحلية؟

وتحدث الناشطون الذين كان من بينهم صحفيين وفنانين عن رغبة الشعب السوداني في إقامة علاقات مع إسرائيل، لكنهم ناقشوا في الوقت ذاته كيفية مواجهة معارضي التطبيع.

وقال الناشط الحقوقي السوداني ومؤسس جمعية الصداقة السودانية الإسرائيلية، الصادق إسحاق: "الشعب السوداني متحمس جدًا لتطبيع العلاقات مع إسرائيل خاصة منذ اللقاء بين رئيس مجلس السيادة السوداني، عبدالفتاح البرهان، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في فبراير".

وأضاف: " هذا الاتجاه من الاهتمام باللعلاقات مع إسرائيل مستمر في النمو. وعلى عكس ما يقول الكثيرون خارج السودان إن الشعب سيكون ضد التطبيع. نحن نرى العكس".

وتابع: هذا ما نراه ونسمعه في الشارع خاصة مع الشباب. لذلك تشجعنا لإنشاء جمعية صداقة لأنها تعكس إرادة الشعب".

من جانبه، قالت صفاء الفحل، كاتبة المقالات في أحد الصحف بالعاصمة السودانية الخرطوم، والمستشارة الإعلامية لجميعة الصداقة السودانية الإسرائيلية، إنها شاهدت دعمًا هائلًا للتشجيع على التطبيع مع إسرائيل ليس فقط في العاصمة بل في مناطق أخرى بالسودان.

وأردفت: "بعدما أنشأنا الجمعية وبدأنا في نشر رالرسالة اكتشفنا أن هناك رغبة لإنشاء فروع محلية حتى في بعض المحافظات النائية".

وأشارت الفحل إلى أنه "وبعد 30 عامًا من قطع العلاقات مع العالم. نريد الآن علاقات سلام مع العالم كله خاصة مع إسرائيل. نحن نعتبر إسرائيل واحدة من أكثر الدول قوة ونفوذًا في المنطقة وكذلك من الناحية الاقتصادية".