غرق سفينة تجارية إيرانية بعد تعرضها لحريق في الخليج

أفادت السلطات الإيرانية، اليوم الجمعة، بأن سفينة تجارية تعرضت للغرق، حين كانت ستغادر من مدينة تنجستان التابعة لمحافظة بوشهر المطلة على الخليج، متجهة إلى مدينة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ونقلت وكالة أنباء "مهر" الحكومية، عن حاكم مدينة تنغستان عبدالحسين رفيعي بور، قوله إن "السفينة اشتعلت فيها النيران، وأدى ذلك إلى غرقها في البحر، ما أسفر عن مصرع أحد أفراد طاقمها، بينما تم إنقاذ أربعة".

وأوضح رفيعي بور أن "النيران اشتعلت بالسفينة التجارية الإيرانية في ميناء بوالخير بمدينة تنجستان، وغرقت في البحر نتيجة هذا الحادث.. السلطات تحقق في الحادث".

ولم يشر المسؤول الإيراني إلى طراز السفينة التجارية، المنكوبة، ولا نوع البضائع التي كانت على متنها.