رئيسة وزراء فنلندا تغادر القمة الأوروبية لشكوك حول إصابتها بكورونا

أفادت صحيفة "التلجراف" البريطانية، اليوم الجمعة، بأن رئيسة الوزراء الفنلندية، سانا مارين، غادرت القمة الأوروبية في بلجيكا كإجراء احترازي وعادت إلى فنلندا لإجراء اختبار فيروس كورونا.
وبحسب الصحيفة، فإن قرار رئيسة الوزراء بالمغادرة، جاء بعد يوم من مغادرة رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين مكان القمة في بروكسل بعد بدء اللقاء بفترة قصيرة وذلك بسبب إصابة أحد موظفيها المقربين بفيروس كورونا.
وقالت مارين: "غادرت اجتماع المجلس الأوروبي كإجراء احترازي وطلبت من رئيس الوزراء السويدي، ستيفان لوفين، تمثيل فنلندا خلال الاجتماع".
وحضرت مارين اجتماعا يوم الأربعاء في البرلمان الفنلندي مع المشرع توم باكالين الذي ثبتت إصابته بالفيروس في وقت لاحق وظهرت عليه أعراض خفيفة من الإنفلونزا.
وبلغ إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أوروبا نحو 100 ألف حالة إصابة يوميًا، حيث تجاوزت بفارق كبير الولايات المتحدة التي تشهد أكثر من 51 ألف إصابة يوميًا.
وخففت أغلب الحكومات الأوروبية إجراءات العزل العام في الصيف للبدء في إنعاش اقتصاداتها المتجهة بالفعل نحو تراجع لم يسبق له مثيل وفقدان للوظائف، بسبب الموجة الأولى من تفشي الفيروس.
لكن العودة للأنشطة الطبيعية، من المطاعم المزدحمة إلى بداية العام الجامعي الجديد، تسببت في زيادة حادة في حالات الإصابة في مختلف أرجاء القارة.
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