وفاة أول شخص نتيجة الإصابة بعدوى فيروس كورونا للمرة الثانية في باكستان

سجلت باكستان أول حالة وفاة جراء الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) للمرة الثانية.
وأفادت قناة (جيونيوز) الباكستانية اليوم الجمعة بأن زعيم حزب الشعب الباكستاني رشيد رباني (68 عاما) أصبح أول شخص يتوفى إثر حدوث مضاعفات له أثناء تلقيه العلاج في أحد المستشفيات الخاصة بمدينة كراتشي بسبب إصابته بعدوى فيروس كورونا للمرة الثانية.
وأشارت القناة الباكستانية إلى أنه بالرغم من تسجيل عدة حالات إصابة بعدوى كورونا للمرة الثانية في العديد من المنشآت الصحية في باكستان، إلا أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة بينها.
وقال رئيس مستشفى ضياء الدين، الدكتور قاسم حسين - في تصريحات نقلتها القناة - إن رباني نقل إلى المستشفى الأسبوع الماضي في حالة خطيرة للغاية وتم وضعه على جهاز التنفس الصناعي ولكن حالته استمرت في التدهور للأسف وتوفي مساء أمس الخميس.
وأضاف أن رباني تعافى في شهر مايو الماضي من عدوى فيروس كورونا، موضحا أنه لم تظهر عليه أي أعراض أثناء إصابته بالفيروس للمرة الأولى.
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