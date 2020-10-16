الرئيس اللبناني: نعمل من أجل تأسيس حكومة نظيفة

أبلغ الرئيس اللبناني العماد ميشال عون مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط ديفيد شنكر، الذي استقبله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، "أن لبنان يعول كثيرا على الدور الأمريكي الوسيط للوصول الى حلول عادلة خلال المفاوضات التي بدأت قبل أيام لترسيم الحدود البحرية الجنوبية"، معتبرا "أن هذا الدور يمكن أن يساعد في تذليل الصعوبات التي قد تعترض عملية التفاوض".

وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، شكر الرئيس عون الولايات المتحدة على "الدعم الذي قدمته للبنان بعد المحنة التي نتجت عن الانفجار في مرفأ بيروت والمساعدات التي أرسلتها الى المتضررين".

وأكد عون للموفد الأمريكي "ان العمل يجري حاليا من أجل قيام حكومة نظيفة تركز على تحقيق الإصلاحات الضرورية للنهوض بالبلاد من الأوضاع الاقتصادية والمالية المتردية التي تمر بها، مركزا على أهمية التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، والذي يعتبر خطوة أساسية في الاطار الإصلاحي واستعادة حقوق الدولة وإنهاض الاقتصاد اللبناني".

وأثار عون مع الموفد الأمريكي موضوع النازحين السوريين وانعكاساته السلبية على القطاعات العامة كافة، متمنيا على الولايات المتحدة "تسهيل عودة هؤلاء النازحين إلى بلادهم التي أصبحت في معظم مناطقها آمنة ومستقرة".

وبدوره، أكد السفير شنكر "استمرار الدور المسهل والوسيط الذي تلعبه بلاده في المفاوضات على ترسيم الحدود البحرية الجنوبية"، متمنيا العمل على "إنجاز هذه المفاوضات في أسرع وقت ممكن والوصول الى نتائج إيجابية".

ونوه شنكر ب"الدور الإيجابي الذي يلعبه الرئيس عون في قيادة مسيرة مكافحة الفساد وتغيير النهج الذي كان سائدا في السابق"، معتبرا "أن الإصلاحات في لبنان أساسية لاسيما وأن لا فرق بين السياسة والاقتصاد". وأعرب عن أمله في "أن يتم تشكيل حكومة منتجة تعنى بتحقيق الإصلاحات الاقتصادية الضرورية".