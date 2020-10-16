رئيس الوزراء الإيطالي يعلن عقد مؤتمرات دورية أوروبية بشأن أزمة كورونا

أعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي أن القادة الأوروبيين اتفقوا على إجراء مؤتمرات دورية عبر تقنية الفيديو كونفرنس لمناقشة إجراءات احتواء جائحة فيروس كورونا المستجد. وقال كونتي - في تصريحات نقلتها وكالة أنباء (آكي) الإيطالية اليوم الجمعة، على هامش اجتماعات المجلس الأوروبي في بروكسل، - إنه يتعين احترام القرارت الوطنية المختصة بمكافحة فيروس كورونا، وبعد أن عادت مرحلة الوباء الحرجة مجددا والتي تعاني منها جميع الدول الأوروبية، سيتم عقد مؤتمرات فيديو دورية للاطلاع على التطورات.

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