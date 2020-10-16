مصر تستضيف نهائي أبطال أفريقيا

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، يوم الجمعة، استضافة مصر لنهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم للموسم الجاري 2020، في 6 نوفمبر المقبل.

وسحب القرعة مدير المسابقات في الاتحاد الإفريقي سامسون أدامو، وأسفرت عن إقامة المباراة النهائية المقررة في 6 نوفمبر 2020 في مصر، في حالة تأهل فريق من مصر وآخر من المغرب للنهائي.

وذكر الاتحاد الإفريقي للعبة أنه "في حالة وصول فريقين من نفس البلد للدور النهائي، ستقام المباراة في البلد الخاص بهما".

وذكر سامسون أنه بعد اعتذار الكاميرون عن استضافة النهائي بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد ثم اعتذار أي مدينة أخرى عن تلبية الاستضافة، لجأ الاتحاد القاري إلى خيار القرعة بعد تأهل فريقين من المغرب ومصر إلى نصف النهائي.

ويلتقي الوداد المغربي مع الأهلي المصري يوم السبت، في ذهاب نصف النهائي والرجاء المغربي مع الزمالك المصري الأحد، على ملعب مركب محمد الخامس في الدار البيضاء، فيما تقام مباراتا الإياب يومي 23 و24 الجاري في القاهرة.