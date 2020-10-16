إيران: هجوم إلكتروني استهدف موانئنا

قالت وكالة أنباء إيرانية، الجمعة، إن أحد الهجومين الإلكترونيين الكبيرين اللذين تعرضت لهما مؤسستين حكوميتين هذا الأسبوع، استهدف البنية التحتية الإلكترونية لموانئ البلاد.
وكانت منظمة تكنولوجيا المعلومات التابعة للحكومة الإيرانية قد أعلنت، الخميس، تعرض مؤسستين لتسلل إلكتروني، دون ذكر تفاصيل بشأن الأهداف أو المنفذين. ولم يتم بعد تحديد الهدف الثاني للهجومين اللذين وقعا يومي الاثنين والثلاثاء.
وقالت وكالة "تسنيم" شبه الرسمية للأنباء، نقلا عن بيان أصدرته منظمة الموانئ والملاحة البحرية الإيرانية إن "أعداء" يحاولون تنفيذ هجمات إلكترونية منذ مدة، مضيفة أنه تم اتخاذ إجراءات رادعة للحيلولة دون تعطيل "مهام المؤسسات".
وقال المسؤول بمنظمة تكنولوجيا المعلومات، أبو القاسم صادقي، الخميس، إن عدة مؤسسات حكومية أوقفت خدمات الإنترنت مؤقتا بعد الهجمات الإلكترونية، "كإجراء احترازي".
وأضاف أن الهجمات التي وصفها بأنها "مهمة وواسعة النطاق" قيد التحقيق، وفق ما ذكرت وكالة "رويترز".
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