الصين: لا إصابات محلية بفيروس كورونا.. و24 حالة جديدة فى الوافدين

ووفقًا لبيان اللجنة، لم ترصد مدينة تشينجداو، مسرح إعادة تفشى الوباء محليًا منذ مطلع الأسبوع الجارى، أى إصابة جديدة.. كما لم تسجل الصين أى إصابات محلية جديدة لليوم الأول منذ الأحد الماضى.

كما أكدت السلطات الصحية فى الصين تعافى 11 مصابًا بفيروس كورونا فى البلاد خلال الساعات الأخيرة، ليصل بذلك إجمالى الحالات النشطة فى البلاد إلى 253، بينهم 4 حالات خطيرة.

ولم تعلن اللجنة عن تسجيل أى حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا، لتثبت حصيلة وفيات الفيروس فى البلاد عند 4 آلاف و646 حالة، من بين إجمالى 85 ألفًا و646 مصابًا فى الصين منذ ظهور الوباء.