رئيسة وزراء فنلندا تغادر القمة الأوروبية بسبب شكوك إصابتها بكورونا

وبحسب وكالات أنباء عدة، قالت مارين إنها غادرت اجتماع المجلس الأوروبى كإجراء احترازى، وطلبت من رئيس الوزراء السويدى، ستيفان لوفين، تمثيل فنلندا خلال الاجتماع.
وكانت مارين شاركت فى اجتماع يوم الأربعاء، بالبرلمان الفنلندى مع المشرع توم باكالين، الذى ثبتت إصابته بفيروس كورونًا لاحقًا، وظهرت عليه أعراض الإنفلونزا.
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