روسيا تستعد لبدء عمليات التطعيم الشاملة ضد كورونا

ويأتى الإعلان الروسى فى ظل تفاقم الجائحة مع دخول موسم "أمراض الشتاء"، حيث سجلت روسيا ارتفاعًا فى أعداد المصابين والوفيات، بينما لم تنته روسيا من توفير اللقاح الأول، حسبما أفادت شبكة "روسيا اليوم".

ولم يتلق اللقاح حتى اليوم أى مواطن روسى باستثناء من شارك فى المرحلة الثالثة من التجارب السريرية، انتظارًا للانتهاء من مرحلة التصنيع اللازمة للبدء بالتطعيم الشامل للراغبين، وتوفير المنتجين دفعات قادرة على تغطية الحاجة المحلية.

وفى تصريح على الهواء بثته القناة الروسية الأولى، قال وزير الصحة إنه "من المنتظر أن يبدأ التطعيم الشامل ضد فيروس كورونا فى روسيا بنهاية نوفمبر".

وأوضح موراشكو أن مصنعى الدواء قد أكدوا أن إنتاج اللقاح بكميات كبيرة سيبدأ بحلول شهر نوفمبر المقبل، مؤكدًا أنه من الضرورى تجهيز قوائم اليوم، للفئات التى يجب تطعيمها.

وكان مدير مركز "جاماليا"، لعلم الأوبئة والأحياء الدقيقة، ألكسندر جينتسبرج، أكد فى وقت سابق أنه فى حالة نجاح التطعيم الجماعى، سيتوقف انتشار فيروس كورونا فى روسيا بحلول نوفمبر 2021، مضيفًا أنه من المقرر زيادة إنتاج اللقاح المحلى إلى نحو 6 ملايين جرعة شهرياً بحلول الخريف المقبل، ما يسمح بتطعيم 70 إلى 80% من الروس فى غضون 9: 12 شهرًا.