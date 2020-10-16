الرئيس الصومالي يدعو إلى بقاء القوات الأمريكية في بلاده

نقلت وكالة "سبوتنيك" عن الرئيس الصومالي محمد فارماجو دعوته إلى استمرار التعاون الأمني ​مع الولايات المتحدة بعد ورود أنباء عن احتمال انسحاب أمريكي من البلاد.

وفي وقت سابق ، ذكرت وكالة "بلومبرج"، نقلا عن مصادر، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم سحب القوات الأمريكية من الصومال. وأشارت الوكالة أيضا إلى أن انسحاب الجيش سيسمح لترامب بالوفاء بوعده بإعادة الجنود الأمريكيين إلى الوطن.

وكتب الزعيم الصومالي على تويتر: "الدعم العسكري الأمريكي للصومال سمح لنا بمحاربة (الجماعات الإرهابية) كحركة الشباب، بشكل فعال وضمان سلامة القرن الأفريقي".

وشدد على أن النصر لا يمكن تحقيقه إلا من خلال "شراكة أمنية أمريكية صومالية جارية" و"دعم بناء القدرات".

وتساعد الولايات المتحدة السلطات الصومالية في محاربة جماعة "الشباب المتطرفة"، التي لها علاقات وثيقة مع تنظيم القاعدة الإرهابي الدولي.

ووفقا لتقارير وسائل الإعلام الأمريكية، يوجد حاليا ما يصل إلى 700 جندي أمريكي في الصومال.

وفي العام الماضي، أفادت التقارير أن الولايات المتحدة تخطط لتقليل وجودها العسكري في الصومال وتقليل الضربات الجوية ضد الحركة.