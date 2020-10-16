دول أوروبية: قرار إسرائيل ببناء وحدات استيطانية جديدة يقوض جهود السلام

أدانت دول أوروبية اليوم الجمعة، قرار إسرائيل بالموافقة على بناء الآلاف من الوحدات الإستيطانية الجديدة في الضفة الغربية المحتلة، وقالت : ان الخطوة تؤدي إلى "نتائج عكسية" وتقوّض جهود السلام في المنطقة.

وأكد بيان مشترك نقلته شبكة (يورونيوز) الأوروبية وصدر عن وزراء خارجية المانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا، ان توسيع المستوطنات يشكل انتهاكًا للقانون الدولي ويهدد بدرجة إضافية قابلية التوصل إلى حل الدولتين بهدف تحقيق سلام عادل ودائم في النزاع الإسرائيلي- الفلسطيني".

وأضاف البيان انه " وكما جرى التأكيد مباشرة للحكومة الإسرائيلية، فإن هذه الخطوة تقوّض بدرجة إضافية جهود إعادة بناء الثقة بين الطرفين بهدف استئناف الحوار"، وحضّت الدول الخمس إسرائيل على وقف بناء المستوطنات فورا.

وجاء القرار بعد ثمانية أشهر على تجميد النشاط الاستيطاني.