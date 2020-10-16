أدانت دول أوروبية اليوم الجمعة، قرار إسرائيل بالموافقة على بناء الآلاف من الوحدات الإستيطانية الجديدة في الضفة الغربية المحتلة، وقالت : ان الخطوة تؤدي إلى "نتائج عكسية" وتقوّض جهود السلام في المنطقة.
وأكد بيان مشترك نقلته شبكة (يورونيوز) الأوروبية وصدر عن وزراء خارجية المانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا، ان توسيع المستوطنات يشكل انتهاكًا للقانون الدولي ويهدد بدرجة إضافية قابلية التوصل إلى حل الدولتين بهدف تحقيق سلام عادل ودائم في النزاع الإسرائيلي- الفلسطيني".
وأضاف البيان انه " وكما جرى التأكيد مباشرة للحكومة الإسرائيلية، فإن هذه الخطوة تقوّض بدرجة إضافية جهود إعادة بناء الثقة بين الطرفين بهدف استئناف الحوار"، وحضّت الدول الخمس إسرائيل على وقف بناء المستوطنات فورا.
وجاء القرار بعد ثمانية أشهر على تجميد النشاط الاستيطاني.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر دول أوروبية: قرار إسرائيل ببناء وحدات استيطانية جديدة يقوض جهود السلام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.