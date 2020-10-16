قال المتحدث باسم الحكومة اليونانية ستيليوس بيتساس، اليوم الجمعة، إن صبر أوروبا على ما يبدو بدأ ينفد بسبب تجدد عدوان تركيا في منطقة شرق البحر المتوسط.
وأضاف بيتساس، في تصريحات نقلتها صحيفة (كاثيميريني) اليونانية، أن المناخ السائد يشير إلى أن تركيا أثبتت عدم مصداقيتها وشعرت الدول التي اعتقدت بأن تركيا ستفعل ما تعهدت به، بتناقض أنقرة عقب التطورات والاستفزازات التي قامت بها مؤخرًا .
وجاءت تصريحات المتحدث باسم الحكومة اليونانية بعدما دعت فرنسا وألمانيا أنقرة إلى وقف استفزازاتها الأخيرة في شرق المتوسط ومنحتها مهلة مدتها أسبوع لتوضيح موقفها.
وأوضح المتحدث أن أثينا تسعى إلى فرض مجموعة من الإجراءات والعقوبات لكي تدرك تركيا أن أوروبا تعتزم فرض عقوبات عندما ترى أن هذا ضروري، وذلك في غضون الأسابيع القليلة المقبلة.
ولفت بيتساس إلى أنه بعيدًا عن أوروبا، يتعين على الولايات المتحدة وروسيا أن يدينا تصرفات تركيا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المتحدث باسم الحكومة اليونانية: تركيا استنفدت صبر أوروبا بأعمالها الاستفزازية في شرق المتوسط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.