النائب العام الروسي يصل الجزر المتنازع عليها مع اليابان

وصل النائب العام الروسي إيجور كراسنوف، إلى أجزاء من الجزر المتنازع عليها التي تسيطر عليها موسكو وتطالب بها طوكيو، والواقعة قبالة جزيرة هوكايدو أقصى شمال اليابان.

وذكرت صحيفة "جابان تايمز" اليابانية، اليوم الجمعة، أن كراسنوف يعد أول مسؤول روسي بارز يزور الجزر المتنازع عليها، والتي تسمى الأراضي الشمالية في اليابان وكوريلس الجنوبية في روسيا، منذ تولى رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا منصبه شهر سبتمبر الماضي.

ومن المتوقع أن تثير الزيارة النادرة التي يقوم بها مسؤول التحقيق الكبير في موسكو إلى جزيرتي كوناشيري وشيكوتان ردود فعل عنيفة في طوكيو.

جدير بالذكر أن النزاع المستمر منذ عقود حول سلسلة الجزر يحول دون توقيع البلدين معاهدة سلام ما بعد الحرب.

واستولى الاتحاد السوفيتي على الجزر الأربع بعد استسلام اليابان عام 1945.. وتقول طوكيو إن الضم كان غير قانوني وتطالب بإعادتها، بينما تقول موسكو إن ذلك كان نتيجة مشروعة للحرب.

وأعرب سوجا عن استعداده لتعزيز المفاوضات بشأن النزاع الإقليمي، الذي فشل سلفه شينزو آبي في إنهاءه، بناءً على إعلان مشترك عام 1956 بين اليابان والاتحاد السوفيتي.