أخبار اليمن : خروقات مستمرة في الحديدة وغارات على الجوف

خروقات مستمرة في الحديدة وغارات على الجوفاستمرت قوى العدوان في خرق اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما أصيب مواطنان بنيران حرس الحدود السعودي في صعدة.

وأوضح مصدر عسكري أن قوى العدوان ارتكبت 149 خرقاً بينها تحليق مكثف للطائرات الحربية في أجواء المديريات الجنوبية و14 طائرة تجسسية في أجواء التحيتا والجبلية وحيس والفازة، واستحداث تحصينات قتالية في الجبلية، بالإضافة إلى 34 خرقاً بقصف صاروخي ومدفعي و109 خروقات بالأعيرة النارية المختلفة.

وذكر المصدر أن قوى العدوان قصفت بأكثر من 20 قذيفة منطقة الجبلية بمديرية التحيتا.خرو

وأكد إصابة مواطنين اثنين بنيران حرس الحدود السعودي في منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية في محافظة صعدة، فيما شن طيران العدوان غارة على البقع قبالة نجران.

وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن في محافظة الجوف ثماني غارات على مديرية خب والشعف وغارة على منطقة اللبنات بمديرية الحزم.