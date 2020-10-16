أخبار اليمن : وصول 101 من أسرى الجيش واللجان إلى صنعاء

وصول 101 من أسرى الجيش واللجان إلى صنعاء
وصلت إلى مطار صنعاء الدولي اليوم طائرة تقل 101 من أسرى الجيش اليمني واللجان الشعبية وذلك ضمن صفقة تبادل الأسرى في المرحلة الثانية.
وقد جرى للأسرى استقبال رسمي كبير تقدمه قيادات الدولة المدنية والعسكرية والأمنية ومحافظين وعزفت الفرق الموسيقية النشيد الوطني بعد نزول الأسرى من الطائرة.
ووصلت الطائرة القادمة من مطار عدن التي تقل أسرى الجيش واللجان الشعبية بالتزامن مع وصول طائرة قادمة من صنعاء إلى مطار عدن على متنها 75 من أسرى العدوان.
ويشهد مطار صنعاء الدولي منذ الصباح استعدادات للمرحلة الثانية من صفقة تبادل الأسرى والتي تشمل تحرير 200 من أسرى الجيش واللجان الشعبية مقابل 150 أسيرا للطرف الأخر.
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