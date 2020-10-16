أخبار اليمن : طائرة بـ75 أسير مرتزق تُقلع من صنعاء إلى عدن

دوت الخليج -

طائرة بـ75 أسير مرتزق تُقلع من صنعاء إلى عدن

أقلعت الآن الطائرة الثانية التي تحمل 75 أسيرا لقوى العدوان من مطار صنعاء الدولي بالتزامن مع إقلاع الطائرة الثانية التي تحمل أسرى الجيش واللجان الشعبية من مطار عدن. طائرة بـ75 أسير مرتزق تُقلع من صنعاء إلى عدنأقلعت الآن الطائرة الثانية التي تحمل 75 أسيرا لقوى العدوان من مطار صنعاء الدولي بالتزامن مع إقلاع الطائرة الثانية التي تحمل أسرى الجيش واللجان الشعبية من مطار عدن. ووصلت إلى مطار صنعاء الدولي اليوم الجمعة طائرة تقل 104 أسرى من الجيش واللجان الشعبية وذلك ضمن صفقة تبادل الأسرى في المرحلة الثانية. ويشهد مطار صنعاء الدولي منذ الصباح استعدادات للمرحلة الثانية من صفقة تبادل الأسرى والتي تشمل تحرير 200 من أسرى الجيش واللجان الشعبية مقابل 150 أسيرا للطرف الأخر.

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