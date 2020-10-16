عاجل.. النيابة الفرنسية تتهم ساركوزي بتشكيل عصابة إجرامية

وجهت النيابة العامة الفرنسية، اليوم الجمعة، اتهامات لرئيس البلاد الأسبق نيكولا ساركوزى، بتشكيل عصابة إجرامية فى قضية تمويل ليبى لحملته الانتخابية، لتضاف الاتهامات إلى 3 اتهامات أخرى يواجهها ساركوزى فى نفس الملف منذ مارس 2018.





ووفقًا لوسائل إعلام محلية فى فرنسا، يأتى توجيه التهمة رسميًا للرئيس الفرنسى الأسبق بعد جلسات استجواب دامت 4 أيام، حيث عادت قضية تمويل الرئيس الليبى الراحل العقيد معمر القذافى الحملة الانتخابية لـ ساركوزى عام 2007 إلى الواجهة من جديد، بعد استدعاء القضاء الفرنسى شاهدين جديدين سيحددان مصير ساركوزى.

وبحسب محطة "بى.إف.إم.تى.فى" الفرنسية، سيستمع القضاء إلى شاهدين جديدين، وهما المحفوظ لاديب الذى أشار إلى أن رجل الأعمال زياد تقى الدين تعاقد مع موقع "ميديا بارت" الفرنسى لتشويه ساركوزى، وإيف أومين، رجل الأعمال الفرنسى الذى قال إنه قادر على إثبات معرفة رجل الأعمال الفرنسى اللبنانى زياد تقى الدين، والمحفوظ لاديب يعرفان بعضهما.

وتتعلق شهادتهما بالوثيقة التى نشرها موقع التحقيقات الاستقصائية الفرنسى "ميديا بارت"، الذى تسبب فى تفجير القضية عام 2012، إذ ستسهم شهادتهما فى تحديد مصير ساركوزى بإعادة فتح التحقيق فى القضية، سواء بثبوت التمويل الليبي لحملة ساركوزى أو نفيه وتبرئة الأخير.

وكان "ميديا بارت" نشر وثيقة منسوبة لرئيس السابق لجهاز المخابرات الخارجية الليبى موسى كوسا، فى 28 أبريل 2012، والتى أفادت بأن طرابلس وافقت على تمويل حملة نيكولا ساركوزى بـ50 مليون يورو عام 2007.