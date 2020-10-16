الكرملين قلق من القفزة في إصابات كورونا





أعرب الكرملين الروسى، اليوم الجمعة، عن قلقه البالغ إزاء الاتفاع الكبير والمتسارع فى حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد فى روسيا، لكنه أكد فى الوقت ذاته أن الوضع لا يزال تحت السيطرة.

ويأتى بيان الكرملين بعد فى أعقاب إعلان السلطات الصحية الروسية عن تسجيل مستوى قياسى من إصابات فيروس كورونا، بلغت 15150 إصابة مؤكدة، اليوم الجمعة، بينها 5049 إصابة فى العاصمة موسكو وحدها، ليرتفع بذلك إجمالى الإصابات فى البلاد إلى مليون و369313 حالة منذ تفشى الجائحة.

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