فلسطين تسجل 397 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اليوم الجمعة تسجيل 397 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الوأربع والعشرين ساعة الماضية.

وذكرت وزيرة الصحة الفلسطينية في تصريحات صحفية لها اليوم انه تم تسجيل وفاة واحدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

‬وأفادت الوزيرة بأن قطاع غزة ‬‬سجل أعلى عدد من الإصابات الجديدة بإجمالي 74 حالة تلته مدينة القدس ضواحيها بواقع 73 إصابة فيما توزعت باقي الحالات على مختلف مناطق الضفة الغربية.

وأوضحت الوزيرة أن هناك 41 مريضًا "في غرف العناية المكثفة بينهم ستة على أجهزة التنفس الاصطناعي".