السودان تعلن فتح المعابر الحدودية مع إثيوبيا

أعلن عبد الرحمن نورالدائم التوم والي ولاية النيل الأزرق ورئيس لجنة الأمن بالولاية إستئناف العمل بالمعابر الحدودية مع جارتها أثيوبيا.

وشدد علي إلتزام حكومة الولاية بدعم قضايا التنمية والإستقرار بمحلية قيسان في مقدمتها طريق الدمازين- قيسان مبينا أنه سيدرج في ميزانية ٢٠٢١. كما وجه نور الدائم بإلغاء كافة الرسوم الخاصة بحركة المواطنين بمنطقة بكوري مع إعتماد كافة الإجراءات الأمنية السارية حيث أشاد بمواقف الأجهزة النظامية و تضحياتها لترسيخ دعائم الإستقرار بمحلية قيسان. وعبر عن تقديره لمستوى التعايش السلمي بالمحلية داعيا مواطني الولاية الي ضرورة التكاتف والتعاضد والتماسك دعما لوحدة الصف وإنجاحًا لمسيرة السلام. كما هنأ مجددا مواطني الولاية عامة ومواطني قيسان خاصة بالسلام الذي تحقق مؤخرًا ، مجددا الدعوة لجناح القائد عبد العزيز الحلو والقائد جوزيف توقا للتوحد واللحاق بركب السلام إستكمالًا لحلقات السلام والنهضة الشاملة في ربوع الولاية ووجه الوالي المدير التنفيذي للمحلية بالتواجد الإداري برئاسة المحلية . وأكد حرص حكومة الولاية على دعم خدمات المياه والصحة والتعليم والكهرباء بالتنسيق مع المنظمات العاملة بالولاية.

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