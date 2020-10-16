أمريكا: تدخل تركيا لمساندة أذربيجان ضد أرمينيا أشعل الصراع

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الجمعة، أن التدخل التركي في الصراع بين أرمينيا وأذربيجان بإقليم قره باج، ساهم في تأجيج الصراع بالمنطقة.

وقال بومبيو في مقابلة مع إذاعة "WSB Atlanta": "الآن لدينا الأتراك الذين تدخلوا ووفروا المصادر إلى أذربيجان وأدى ذلك إلى زيادة المخاطر وتأجيج الصراع الدائر في هذا النزاع التاريخي".

وأضاف: "حل هذا الصراع يجب أن يتم عن طريق المفاوضات والمناقشات السلمية وليس عن طريق النزاع المسلح وبالتأكيد ليس بتدخل أطراف دولية أخرى لوضع نيرانها على ما هو بمثابة بارود بالفعل".

وتابع: "نحن نأمل أن يستطيع الأرمن الدفاع عن أنفسهم ضد ما يفعله الأذربيجانيون وأن يتوصلوا إلى هدنة بشكل صحيح قبل ذلك كله وبعدها يجلسون على طاولة المفاوضات لحل هذا الأمر".