إسرائيل تتخطى حاجز الـ 300 ألف إصابة بكورونا وتتجه لإنهاء الإغلاق

أعلنت إسرائيل، الجمعة، تسجيل 1608 إصابات جراء كورونا خلال الساعات الـ24 الأخيرة، مسجلة بذلك انخفاضا في أعداد الإصابات مقارنة مع أرقام سجلتها خلال الأسابيع الماضية.

وقالت وزارة الصحة في بيان، إن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 301 ألف و289؛ منها 2128 وفاة، و260 ألفا و803 حالات تعاف.

وأضافت أن 713 من مجمل الإصابات في حالة صعبة، و219 في حالة متوسطة.

وأشارت الوزارة إلى أن 247 مصابا على أجهزة تنفس صناعي.

وقرر المجلس الوزاري الإسرائيلي لشؤون كورونا، بدء الرفع التدريجي للإغلاق المشدد المفروض منذ أكثر من 3 أسابيع، اعتبارا من الأحد المقبل.

وكانت إسرائيل سجلت أرقاما قياسية وصلت إلى أكثر من 9 آلاف إصابة يوميا خلال الأسابيع الماضية، قبل هبوط هذه الأرقام الى قرابة 2000 يوميا خلال الأيام القليلة الماضية.