للمقيمين والمواطنين.. تحذير عاجل من الأمن السعودي

اصدر الأمن العام السعودي تحذيرا عاجلا للمواطنين وللمقيمين من عمليات نصب واحتيال إلكتروني تستخدم صفات لجهات أمنية في الإيقاع بضحاياها.

واكد الأمن العام على عدم التجاوب مع رسائل البريد الإلكتروني مجهولة المصدر التي تنتحل أسماء أو صفات لجهات أمنية، وتتعمد إيهام الأفراد بالوقوع تحت المساءلة أو المحاسبة القانونية.

وتعهد الأمن العام بمواصلة الأجهزة الأمنية جهودها لضبط العناصر الإجرامية التي تمتهن أساليب النصب والاحتيال على المواطنين والمقيمين.

وكانت آخر عملية ضبط أعلن عنها الأمن العام أول أمس الأربعاء، حيث تمكنت شرطة منطقة القصيم من القبض على مقيمَين يمارسان أساليب احتيال على العمالة والاستيلاء على أموالهم.