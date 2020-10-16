جونسون: بريطانيا تستعد للخروج من الاتحاد الأوروبى بدون اتفاق

ونوه جونسون إلى أنه على بريطانيا أن تكون مستعدة لفشل المفاوضات التجارية فى مرحلة ما بعد بريكست مع الاتحاد الأوروبى، وذلك إذا لم يحصل تغير جوهرى فى النهج الأوروبى تجاه المملكة المتحدة.
وفى تصريحات للتلفزيون البريطانى، قال جونسون: "لقد تخلوا عن فكرة اتفاق التبادل الحر، ولم يطرأ أى تقدم من جانب بروكسل، لذا نقول لهم: تعالوا إلينا عند حصول تغير جوهرى فى النهج، وإلا يناسبنا جدًا البحث فى التفاصيل العملية" للخروج من دون اتفاق تجارى.
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