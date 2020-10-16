بومبيو: دعم تركيا لأذربيجان يؤجج الصراع فى قره باغ

أكد وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، اليوم الجمعة، على ضرورة حل أزمة الصراع فى إقليم ناغورنى قره باغ بين أرمينيا وأذربيجان، بعيدًا عن الدول التى تؤجج الصراع، فى إشارة إلى تركيا التى أعلنت مرارًا دعمها لباكوا لفرض السيطرة على الإقليم.





وحسبما نقلت شبكة "العربية"، قال بومبيو خلال تصريحات لإذاعة "WSB أتلانتا"، إن دعم تركيا لأذربيجان أجج الصراع فى قره باغ، مشددًا على ضرورة وقف العبث التركى بأمن الإقليم.

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