عاجل.. إطلاق صاروخ فى المياه التركية بالبحر الأسود

أكدت وكالات أنباء دولية، إطلاق صاروخ فى المياه التركية بالبحر الأسود، اليوم الجمعة، وسط توقعات بأن يكون الإطلاق ضمن تجارب لصاروخ "إس 400" الروسى، حسبما أفاد نبأ عاجل لشبكة "العربية" الإخبارية منذ قليل.





ووفقًا لشبكة "رويترز"، يأتى إطلاق الصاروخ فى المياه التركية تزامنًا مع ترقب إجراء تجارب على منظومة "إس 400" الروسية الصاروخية التى حصلت عليها أنقرة خلال السنوات الأخيرة، وسط غضب أمريكى من الصفقة التى قالت واشنطن إنها قد تؤثر سلبًا على منظومة الطائرات "إف 35" الأمريكية فى قاعدة التحالف الدولى بقاعدة "إنجرليك" التركية.

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