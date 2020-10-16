قره باغ: ارتفاع حصيلة الحرب مع أذربيجان إلى 633 قتيلاً

أعلنت السلطات الدفاعية فى إقليم ناغورنى قره باغ الانفصالى، اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة قتلاها فى المعارك ضد القوات الآذرية إلى 633 جنديًا، حسبما نقلت أنباء عاجلة لشبكة "العربية" الإخبارية منذ قليل.





وأوضحت سلطات الاقليم الأرمنية، أن 29 من جنودها قتلوا خلال الـ 24 ساعة الماضية فى المعارك أمام أذربيجان، التى جددت هجومًا على مرتفعات قره باغ فى سبتمبر الماضى، سعيًا لضم الإقليم الذى تقطنه أغلبية من عرقية الأرمن، إلى أراضيها.

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