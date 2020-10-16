دولة عربية تشهد تظاهرات كبيرة

دخل المحامون في تونس، اليوم الجمعة، إضرابا عن العمل عقب إطلاق سراح مسؤول أمني اعتدى على إحدى المحاميات.

وأفادت مراسلة قناة العربية من تونس، بأن حادثة اعتداء واحتجاز إحدى المحاميات في مركز للشرطة بمدينة بن عروس القريبة من العاصمة، أثارت غضبا واسعا على مدى الأيام الماضية.

وذكرت، أن المحامين أقاموا وقفة احتجاجية ويوما للإضراب العام رفضا للتدخل في أعمال القضاء واستقلاله.

ولفتت المراسلة إلى أن نقابة المحامين تتهم السلطات الأمنية بالضغط على القضاء لإطلاق سراح المتهم.

وقالت، إن الحادثة فتحت باب الحديث عن تأسيس مرصد جديد لمراقبة التجاوزات التي قد تحدث في الجلسات والمرافعات.

وتوجه محامون من أمام قصر العدالة إلى قصر الحكومة في القصبة، رافعين شعارات عدم الإفلات من العقاب.

ويحمل إضراب المحامين اليوم شعار “لا للضغط على القضاء.. لا للإفلات من العقاب”.