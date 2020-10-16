بوتين يقدم اقتراحا لأمريكا بخصوص تمديد معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية

اقترح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم، تمديد معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية ستارت 3 بدون أي شروط لمدة سنة.

وقال بوتين إن الاقتراح يعطي الفرصة لإجراء محادثات مفاوضات هادفة حول جميع الجوانب لتلك المشاكل التي تحكم مثل تلك الاتفاقيات، وفقًا لوكالة "نوفوستي" الروسية.

وأشار بوتين إلى أن تمديد المعاهدة سيسمح بعدم ترك الدول المهتمة بالحفاظ على الاستقرار الاستراتيجي بدون وثيقة أساسية مثل معاهدة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية.

وأضاف بوتين أن المعاهدة المبرمة في عام 2011 أدت خلال السنوات الأخيرة دورها الأساسي في الحد من سباق التسلح وضمان الرقابة على التسلح.

وأقر الرئيس الروسي بظهور أسلحة جديدة لدى الجانب موسكو لا يملكها الأمريكيون بعد، لافتا إلى أن موسكو لا ترفض مناقشة هذا الموضوع.

وتابع: "بهذا الخصوص، أقترح تمديد المعاهدة الحالية دون أي شروط لمدة عام على الأقل ليكون بإمكاننا إجراء مفاوضات مفصلة بشأن معايير القضايا التي تشملها مثل هذه الاتفاقات، بهدف عدم حرمان دولتينا وكافة دول العالم المهتمة بالحفاظ على الاستقرار الاستراتيجي من هذه الاتفاقية الأساسية".

وفوض بوتين وزير الخارجية سيرجي لافروف بإطلاع "الشركاء الأمريكيين" على الموقف الروسي و"محاولة الحصول على أي جواب واضح منهم في أسرع وقت ممكن".