أنت رئيس ولست عمو المجنون.. مذيعة تحرج ترامب على الهواء بسبب تغريداته.. فيديو

تحول لقاء متلفز مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أجري أمس الخميس إلى مايشبه مباراة ملاكمة، كافح ترامب خلالها لمراوغة أسئلة مقدمة البرامج المحترفة سافانا جوثري.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، حاصرت جوثري الرئيس الأمريكي بأسئلتها أثناء استضافتها له على شاشة قناة "إن بي سي نيوز" كجزء من ترتيب بديل بعد إلغاء مناظرة رئاسية كان مقررًا عقدها بين ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن أمس.

وأضافت الصحيفة أن جوثري وجهت لترامب أسئلة أكثر من تلك التي وجهها جمهور اللقاء، وهو أمر غير معتاد، حيث أمطرته بأسئلة حول طيف واسع من الموضوعات بدءًا بموقفه من ارتداء الكمامات وحتى تغريداته المثيرة للجدل.

ووجهت جوثري سؤالا لترامب حول إعادة نشره لتغريدة من حساب على موقع "تويتر" يديره أنصار نظرية المؤامرة، وتزعم أن جو بايدن والرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما مسئولان عن مقتل عناصر من الفريق الأمريكي الذي نفذ عملية اغتيال زعيم تنظيم القاعدة اسامة بن لادن.

وعندما اجاب ترامب بالقول "هذا مجرد رأي، وأن أعيد نشر الكثير من التغريدات"، فاجأت جوثري ترامب بردها "كيف تعيد نشر هذه الأشياء؟ أنت رئيس ولست عم أحدهم المجنون".

وأثار ترامب الجدل لدى سؤاله عن فحص فيروس كورونا الذي من المفترض أن يكون قد أجراه قبل المناظرة الرئاسية السابقة مع المرشح الديمقراطي، جو بايدن.

وقال ترامب ردًا على سؤال حول ما إذا كان قد أجرى اختبارا قبل المناظرة: "لا أعرف، لا أتذكر".

وحين سئل مرة أخرى عما إذا كان قد خضع لاختبار في الالتزام بالقواعد التي وضعتها لجنة المناظرات الرئاسية، قال ترامب: "ربما فعلت ذلك، وأجريت اختبارا في اليوم السابق".

وعندما كُرر عليه السؤال قال: "ربما فعلت، ربما لم أفعل".

كما لم يستطع تذكر آخر مرة كانت نتيجة اختباره سلبية لفيروس كورونا قبل أن تكون إيجابية في أوائل أكتوبر، مشيرًا إلى أنه تم اختباره بشكل متكرر ولكن ليس كل يوم.

وأكد المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية، جو بايدن، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يذكر معلومات غير دقيقة فيما يتعلق باللقاح ضد فيروس كورونا.

وأضاف بايدن: "الرئيس ترامب لم يقم بأي شئ من أجل مكافحة فيروس كورونا".

واستطرد: "إذا تم اختبار اللقاح ضد كورونا عبر 3 مراحل ودعمه العلماء سأحصل عليه وأشجع الناس على ذلك".