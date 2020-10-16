بسبب كورونا.. ألمانيا تلغي القمة الأوروبية الخاصة بشأن الصين

أعلنت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، اليوم الجمعة، إلغاء القمة الأوروبية الخاصة بشأن الصين والتي كان من المزمع عقدها في 16 نوفمبر في برلين بسبب تفشي وباء فيروس كورونا.

وقالت ميركل التي تتولى بلادها رئاسة الاتحاد الأوروبي في مؤتمر صحفي: "في ظل انتشار فيروس كورونا، من الواضح أننا لن نسمح بعقد القمة الأوروبية. يجب أن نستغني عنها أعتقد أنه أمر ضروري"، وفقًا لصحيفة "Lalibre" البلجيكية.

وجاء قرار ميركل عقب إعلان رئيسة الوزراء البلجيكية، صوفي ويليمز، اليوم الجمعة، دخولها الحجر الصحي لاشتباهها بظهرو أعراض فيروس كورونا عليها.

وبحسب وكالة "رويترز" فإن ويليمز حضرت محادثات وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج وجهًا لوجه، في إشارة إلى إمكانية نقلها العدوى إلى مسئولين أوروبيين آخرين.

وأفادت صحيفة "التلجراف" البريطانية، اليوم الجمعة، بأن رئيسة الوزراء الفنلندية، سانا مارين، غادرت القمة الأوروبية في بلجيكا كإجراء احترازي وعادت إلى فنلندا لإجراء اختبار فيروس كورونا.

وبحسب الصحيفة، فإن قرار رئيسة الوزراء بالمغادرة، جاء بعد يوم من مغادرة رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين مكان القمة في بروكسل بعد بدء اللقاء بفترة قصيرة وذلك بسبب إصابة أحد موظفيها المقربين بفيروس كورونا.

وقالت مارين: "غادرت اجتماع المجلس الأوروبي كإجراء احترازي وطلبت من رئيس الوزراء السويدي، ستيفان لوفين، تمثيل فنلندا خلال الاجتماع".

وحضرت مارين اجتماعا يوم الأربعاء الماضي في البرلمان الفنلندي مع المشرع توم باكالين الذي ثبتت إصابته بالفيروس في وقت لاحق وظهرت عليه أعراض خفيفة من الإنفلونزا.