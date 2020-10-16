الكرملين: روسيا لا تضلل أحدًا بشأن اللقاح ضد كورونا المستجد

أكد المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية(الكرملين) دميتري بيسكوف، أن بلاده لا تضلل أحدًا بشأن اللقاح ضد "كورونا"، مشيرا إلى أن موسكو تتحدث بفخر عن نجاحاتها في تطوير هذا اللقاح.
وقال بيسكوف - في تصريح صحفي اليوم /الجمعة/ - "إن الاتهامات الموجهة لروسيا بهذا الشأن تحولت في الواقع إلى نوع من السخرية"، مؤكدا أن بلاده لا تضلل أحدا بهذا الشأن.
وأضاف بيسكوف: "أن روسيا تتحدث بفخر عن نجاحاتها وتشارك نجاحاتها في مجال أول لقاح مسجل في العالم، والذي أثبت فعاليته عدة مرات".
يُذكر أن صحيفة "تايمز" نشرت في وقت سابق مادة تفيد بأن روسيا تقوم بالتضليل فيما يتعلق باللقاح البريطاني المضاد لكورونا، والذي تطوره جامعة أكسفورد البريطانية بالتعاون مع شركة "أسترازينيكا"، خاصة في البلدان التي تخطط موسكو لبيع لقاحها فيها.
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