بعد السلام مع إسرائيل.. دبي تستعد لافتتاح مطاعم متوافقة مع الشريعة اليهودية‎

في مطعم فخم في دبي، يقدم الطعام وفق الشريعة اليهودية "كوشير"، يشعل الحاخام مواقد الطهي لبدء العمل، فيما تستعد مطاعم أخرى في الإمارات للخطوة ذاتها بعد توقيع اتفاق تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل.

وبحسب الشريعة اليهودية، ينبغي ذبح الحيوانات بطريقة معينة، ويحظر أكل لحم الخنزير، كما يجب الفصل بين منتجات اللحوم والألبان في الطبخ، كذلك يمنع تناول الأطعمة البحرية مثل المحار.

وتبدو المهمة صعبة بعض الشيء؛ بسبب الشروط الكثيرة وضرورة استيراد المواد الغذائية الموائمة، كاللحوم والأجبان ومشتقات الألبان.

لكن رغم ذلك، قرر فندق "أرماني" الفخم والقريب من برج خليفة، أعلى مباني العالم في وسط دبي، الشهر الماضي، افتتاح مطعم "أرماني كاف" المخصص لتقديم الطعام المتوافق مع الشريعة اليهودية.

ويقدم المطعم الذي يستوعب 40 زبونا، أطباقا متنوعة طُوعت لجعلها موافقة للشريعة اليهودية، من بينها الدجاج بالكاري.

ويقول الطاهي فابيان فايول: "دربنا موظفينا لأشهر، وعلمناهم ما يمكنهم استخدامه وما لا ينبغي استخدامه".

ويؤكد الطاهي الفرنسي، أن "الفكرة من وراء هذا المطعم هي تقديم تجربة خمس نجوم لكل من يريد تجربة الطعام الكوشير".

ويوضح أن "التحدي الأبرز سيكون الحصول على المكونات"، مشيرا إلى أن المطعم يسعى لاستيراد اللحوم من الولايات المتحدة.

صباح كل يوم، ما عدا السبت والأعياد اليهودية، يقوم حاخام بتشغيل مواقد الطبخ في المطعم، ولكن بدلا من أن يتواجد شخصيا في المطبخ، يتابع عبر كاميرات مراقبة الإشراف على تحضير الطعام كل الوقت.

وبفضل التكنولوجيا، يمكن للحاخام إشعال الفرن من بيته باستخدام تطبيق إلكتروني على هاتفه المحمول.

وكانت الإمارات أول دولة خليجية وثالث دولة عربية تقيم علاقات مع إسرائيل.

ومن المتوقع أن يجني اقتصادا الإمارات وإسرائيل المتضرران من الإجراءات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد، فوائد كبرى من اتفاق إقامة العلاقات.

ولطالما كانت السياحة الدعامة الأساسية لإمارة دبي التي استقبلت أكثر من 16 مليون زائر العام الماضي.

وقبل أن يعطل الوباء حركة السفر العالمية، كان الهدف الوصول إلى 20 مليونا هذا العام.

وأبواب دبي مفتوحة حاليا إلى حد كبير للأعمال والسياحة، لكن معدلات الإصابة بالفيروس ارتفعت في الأسابيع الأخيرة في دولة الإمارات.

ومع توفير مطاعم تقدم الأكل الموافق للشريعة اليهودية، قد تصبح دبي وجهة مقبلة للسياح الإسرائيليين.

ويقول الحاخام ليفي دوخمان الذي قام بترخيص مطعم "أرماني كاف"، إنّه تلقى استفسارات من عشرات المطاعم في الإمارات، للتحول إلى تقديم الأكل الكوشير.

ويضيف: "بسبب الإلمام بقوانين التغذية الدينية بفضل الطعام الحلال في قطاع الطعام والضيافة، فإن هذا يجعل من شرح قوانين الكوشير ومنح شهادة موائمة، أمرا أكثر سهولة في الإمارات".

وكانت مجموعة "طيران الإمارات"، أكبر شركة للنقل الجوي في المنطقة، أعلنت الشهر الماضي، نيتها إنتاج وجبات "كوشير"، بعدما كانت تشتريها من جهة خارجية.

ويوفر المطعم خدمة توصيل الطعام حسب الطلب.