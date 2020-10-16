أخبار اليمن : وصول 670 أسيراً من الجيش واللجان إلى صنعاء

وصول 670 أسيراً من الجيش واللجان إلى صنعاءوصل إلى مطار صنعاء الدولي 670 أسيراً من الجيش اليمني واللجان الشعبية ضمن صفقة تبادل الأسرى في المرحلتين الأولى والثانية.

ووصل أمس إلى صنعاء 470 أسيراً من الجيش واللجان الشعبية، فيما وصل اليوم الجمعة 200 أسيراً من الجيش اليمني واللجان الشعبية، وذلك استكمالاً لأكبر عملية لتبادل الأسرى.

وبحسب رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى عبدالقادر المرتضى فإنه كان من المفترض تحرير 680 أسيراً من الجيش واللحان الشعبية إلا أن التحالف استثنى عشرة أسرى من سجون محافظة مأرب الأمر الذي جعلنا نستبعد عشرة من أسرى العدوان الموجودين في صنعاء".

وقد جرى للأسرى المحررين استقبال رسمي وشعبي في المطار تقدمه أعضاء المجلس السياسي الأعلى وعدد من الوزراء ومحافظي المحافظات وأعضاء مجلسي النواب والشورى وقيادات عسكرية وأمنية ومشايخ وشخصيات اجتماعية.

يشار إلى أن العملية ستؤدي إلى إطلاق 1081 أسيراً، بحسب ما أعلن سابقاً رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى.