الاتحاد الأوروبى: تصرفات تركيا فى شرق المتوسط استفزاز دولى

وجه رئيس المجلس الأوروبى شارل ميشال، اليوم الجمعة، انتقادات شديدة لأنقرة، معتبرًا أن استئناف تركيا لعمليات التنقيب عن الغاز فى شرق المتوسط هو استفزازات متعمدة من جانب الحكومة التركية.





وفى ختام القمة الأوروبية المنفعدة فى بروكسل، اليوم، قال ميشال: "نندد بتصرفات واستفزازات تركيا أحادية الجانب"، حسبما نقلت "فرانس برس". وشدد رئيس المجلس الأوروبى على أن الاتحاد قرر دراسة الوضع فى ديسمبر المقبل، للنظر فى عقوبات رادعة ضد أنقرة.

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