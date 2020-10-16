ألمانيا : 1100 شرطى يخضعون للحجر الصحى بسبب كورونا

ويأتى إعلان الشرطة الألمانية وسط ارتفاع كبير لعدد الإصابات بفيروس كورونا إلى مستويات قياسية فى البلاد، حيث قالت متحدثة الشرطة إنه "من بين 1127 ضابطًا يخضعون حاليًا للحجر الصحى، ثبت إصابة 94 منهم بكوفيد 19".
ورفضت المتحدثة الإدلاء بأى تصريحات بشأن أثر إجراءات الحجر على قدرة الشرطة الاتحادية التى تضم 51 ألف موظف، فى أداء واجباتها، والتى تشمل إنفاذ إجراءات النظافة فى المطارات ومحطات القطارات.
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