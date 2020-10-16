الحرم المكي يستعد لاستقبال حوالي 800 ألف معتمر ومصلٍّ ضمن مرحلة العمرة الثانية

تستعد الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي بدءًا من بعد غد الأحد لاستقبال 220 ألف معتمر و560 ألف مصلٍّ طوال مدة ثاني مراحل العمرة، التي تستمر 14 يومًا، وسط منظومة متكاملة من الخدمات هيئتها حكومة المملكة لقاصدي الحرمين الشريفين.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية اليوم /الجمعة/ أن 40 ألف مصلٍّ و15 ألف معتمر في اليوم سيتمكنون من أداء الصلاة في الحرم المكي وفق المرحلة الثانية، بما يمثل 75% من إجمالي الطاقة الاستيعابية التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للحرم المكي.

ودعت الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي جميع المصلين والمعتمرين إلى ضرورة التقيد والالتزام بالأوقات المحددة وفق التصاريح المصدرة، والتقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وارتداء الكمامات الطبية وتعقيم الأيدي بشكل مستمر، والتعاون مع منسوبي الرئاسة والجهات العاملة على خدمة المعتمرين والمصلين، وعدم جلب الأطعمة والأشربة، والالتزام بالأوقات المحددة دخولا وخروجا.

وقد شهدت المرحلة الأولى التي انطلقت منتصف شهر صفر 1442هـ السماح لستة آلاف معتمر في اليوم من مواطني ومقيمي المملكة ، بنسبة بلغت 30% من الطاقة الاستيعابية.