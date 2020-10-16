إبراهيموفيتش جاهز لمعركة ميلانو بعد تعافيه من كورونا

أعلن نادي ميلان الإيطالي جاهزية مهاجمه المخضرم زلاتان ابراهيموفيتش لمواجهة غريمه إنتر ميلانو في مباراة قمة دوري الدوري الإيطالي ، يوم السبت، بعد تعافيه من إصابة بفيروس كورونا.
وستمنح مشاركة "إبرا" البالغ من العمر 39 عاما ولو لبعض الدقائق في المباراة دفعة معنوية كبيرة لميلان الذي فاز في أول ثلاث مباريات له بالدوري هذا الموسم دون أن يدخل شباكه أي هدف، كما لم يخسر في 19 مباراة في كل المسابقات.
وقال ستيفانو بيولي المدير الفني لميلان "استعاد زلاتان ابتسامته وهو في حالة ذهنية طيبة. وأضاف "يتدرب منذ أسبوع فقط، لكنه يشعر أنه على ما يرام. إنه جاهز للعب لكن يتعين تقييم حالته لتحديد عدد الدقائق التي سيلعبها في المباراة".
وأصيب اللاعب السويدي بكوفيد-19 في 25 سبتمبر ولم تظهرعليه أي أعراض.
وسجل إبراهيموفيتش 14 هدفا في 22 مباراة منذ عودته لفترة ثانية مع ميلان في يناير ليساعد على تغيير حظوظ الفريق.
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