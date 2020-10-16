مواقع رسمية: هجمات إلكترونية تستهدف الموانئ فى إيران

ووفقًا لوكالة "تسنيم" شبه الرسمية فى إيران، تعرضت البنية التحتية الإلكترونية لموانئ إيران لهجوم إلكترونى، أول أمس الأربعاء.

وقال أبو القاسم صادقى، نائب رئيس منظمة تكنولوجيا المعلومات الإيرانية، إنه تم التصدى لهجمات إلكترونية واسعة النطاق على مؤسستين حكوميتين، دون أن يقدم مزيدًا من التفاصيل، حسبما نقلت "بلومبرج".

وتتبادل طهران وواشنطن اتهامات بشأن الهجمات الإلكترونية منذ أعوام، لاسيما بعدما تدهورت العلاقات بين الجانبين، التى تقترب من المواجهة العسكرية فى كثير من الأحيان.