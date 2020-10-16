ميركل: استفزازات تركيا فى شرق المتوسط تزيد التوترات

انتقدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الجمعة، ممارسات تركيا فى شرق المتوسط، مؤكدة أنها تصرفات استفزازية مؤسفة ولا مبرر لها وتزيد التوترات، وذلك فى ظل استمرار أنقرة فى عمليات التنقيب عن الغاز فى المياه الإقليمية لدولتى الاتحاد الأوروبى، قبرص واليونان.





وفى تصريحات للصحفيين خلال القمة الأوروبية المنعقدة فى بروكسل، اليوم الجمعة، قالت ميركل: "اتفقنا على أن الإجراءات الأحادية التى اتخذتها تركيا أخيرًا ذات الطبيعة الاستفزازية بشكل واضح، يترتب عليها زيادة التوترات بدلا من تخفيفها.. هذا السلوك مؤسف للغاية، ولا لزوم له". وأضافت المستشارة الألمانية: "حريصون على المضى قدما فى المسار الذى سلكناه مع تركيا.. زيادة تطوير العلاقات بين الاتحاد الأوروبى وتركيا يصب فى مصلحة الطرفين". وحتى الآن، فشل الاتحاد الأوروبى فى إقناع أنقرة بالتوقف عن أنشطة التنقيب غير المشروع عن النفط فى المياه الإقليمية لقبرص واليونان، على الرغم من مرورو أسبوعين على آخر قمة ناقش فيها زعماء التكتل فرض عقوبات اقتصادية على تركيا.

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