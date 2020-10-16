وقف تمديد جوازات سفر المصريين في الكويت

أعلن القنصل المصري لدى الكويت السفير هشام عسران وقف تمديد جوازات سفر المصريين هناك، بناء على تعليمات السلطات المصرية.

وقال السفير عسران في تصريح لصحيفة "الأنباء" الكويتية، أن القانون يحظر تمديد جوازات السفر إلا للسفر إلى مصر فقط، موضحا أن هذا استثناء بما لا يتجاوز ٦ اشهر، بشرط انتهاء صلاحيته الزمنية. مؤكدا أن القانون يمنع اي تمديد خلاف ذلك.

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كان عدد من المصريين في الكويت طالبوا بمد جوازات سفرهم ليتمكنوا من تجديد الإقامة في البلاد، بعد انتهاء صلاحية جوازاتهم.

وذكرت الصحيفة أن التعليمات الجديدة من السلطات المصرية أوقفت الاستثناء المعمول به سابقا بمد تلك الجوازات خلال أزمة وباء كورونا.

في وقت سابق، أكدت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج نبيلة مكرم أن نحو 300 مواطن مصري تعرضوا لعملية نصب من شخصين بحجة إعادتهم إلى الكويت، عقب قضاء فترة حجر صحي بالإمارات.