2459 إصابة جديدة بكورونا في الأردن

دوت الخليج :- سُجلت في الأردن، الخميس، 25 وفاة بين المصابين بفيروس كورونا المستجد، وكذلك 2459 إصابة جديدة بالفيروس ليبلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكد إصابتها بالفيروس 33009، وفق موجز إعلامي حول الفيروس صادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة.

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